PM de folga reage a assalto no Vila Pery e suspeito é baleado

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

"Dois suspeitos fugiram, porém, o terceiro foi baleado e permaneceu no local", informou a PM. "Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo e um aparelho conhecido como Jammer, utilizado para cortar sinal de rastreamento de veículo".

Um policial militar que estava de folga interveio em uma tentativa de assalto na noite desse sábado, 24, no bairro Vila Pery , em Fortaleza . Um dos suspeitos do roubo foi baleado .

Vídeo gravado no local do crime mostra que o suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi atingido por, pelo menos, cinco tiros. Ele foi socorrido a unidade de saúde, onde está sob escolta policial. A vítima do assalto e o PM não ficaram feridos.



"O caso foi registrado no 30º Distrito Policial (DP), onde o agente de segurança se apresentou espontaneamente após o fato", acrescentou a PM.