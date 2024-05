Educador físico que matou esposa em Fortaleza tem julgamento adiado

O julgamento do educador físico acusado de matar a esposa a facadas por não aceitar o fim do relacionamento foi adiado pela Justiça cearense. Sessão, que aconteceria no dia 22 deste mês, foi retirada de pauta pela 3ª Vara do Júri para a apuração de um Incidente de Insanidade Mental. Crime ocorreu no dia 31 de janeiro deste ano.

Por isso, o advogado ingressou com o pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado, que concedeu a ordem. “O que a Defesa Técnica busca é que seja feita justiça, que o julgamento respeite a Lei e a Constituição Federal”, afirmou Rebouças, que acrescentou que o Código Penal Brasileiro é claro ao determinar que pessoas na condição do acusado são inimputáveis.

Entretanto, o advogado conta que o réu já havia sido atendido por psicólogo e psiquiatra no presídio onde está recolhido e os profissionais identificaram a existência de transtorno psiquiátrico, “inclusive, com a prescrição imediata de medicamento para tratamento de problemas psicóticos”.

“O processo penal não pode ser feito de instrumento de vingança, mas deve ser conduzido dentro do Devido Processo Legal Constitucional, para que não ocorram injustiças como a que teria ocorrido com o julgamento de uma pessoa que já teve Laudo Pericial Médico Psiquiátrico, realizado por perito nomeado pelo juiz — perito isento e imparcial, experiente da Pefoce —, que concluiu de forma clara que o acusado era inteiramente incapaz de se autodeterminar com o entendimento daquela situação, ou seja, era inteiramente incapaz de frear suas ações após o início do surto psicótico”.



Relembre o caso

A vítima tinha 44 anos e trabalhava como representante comercial. O crime aconteceu na casa em que eles moravam, no bairro Luciano Cavalcante.

O educador físico foi preso em flagrante. No momento da prisão, ele estava sujo de sangue. Policiais encontraram a faca usada na ocorrência e ele confessou o crime aos policiais.

O crime teria acontecido com o filho da vítima e do acusado dentro de casa. O acusado colocou o menino de 11 anos dentro do carro com fones de ouvido para que a criança não escutasse os gritos. No entanto, ao sair do carro, a criança se deparou com o corpo da mãe e saiu pedindo ajuda.

Uma audiência de custódia ocorrida no dia 1º de fevereiro último manteve o educador físico preso. A decisão do juiz apontou um alto grau de periculosidade, desajuste comportamental e frieza da parte do suspeito.

O POVO optou por não identificar o réu para não expor a criança. (Colaborou Lucas Barbosa)