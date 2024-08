Campanha de combate à violência contra a mulher é lançada no Castelão

Governo e Ministério das Mulheres lançam ação do Agosto Lilás com a campanha #EuLigo na Arena Castelão durante os jogos deste domingo, 25 e segunda-feira, 26

O Governo do Ceará em parceria com o Ministério das Mulheres, com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e com a Federação Cearense de Futebol (FCF), realiza neste domingo, 25, e na segunda-feira, 26, durante jogos da Arena Castelão, ações de conscientização ao combate à violência contra a mulher.

Na abertura da campanha, neste domingo, Jade Romero e Cida Gonçalves apresentaram no campo do estádio a nova medida para o atendimento de mulheres que denunciam situações de violência.

A vice-governadora e secretária das Mulheres, Jade Romero, e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, introduziram a proposta da campanha #EuLigo no jogo entre times do Corinthians e do Fortaleza.