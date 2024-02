Segurança pública do Ceará ganhará reforço em inteligência, diz Jade Romero

A vice-governadora não antecipou detalhes, mas garantiu que o governador Elmano lançará novidades para a área. Além disso, reafirmou o compromisso do Governo Federal no combate ao crime organizado

“Eu não quero antecipar em respeito ao nosso governador, [que] está passando por uma situação de saúde, mas ele mesmo vai apresentar - e eu não quero dar detalhes - algumas ações que têm a ver com essa questão da segurança pública, principalmente no reforço da inteligência”, disse.

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), afirmou que o governador Elmano de Freitas (PT) lançará novidades no campo da inteligência para a área da segurança pública no Estado. A informação foi dada O POVO nesta sexta-feira, 2, após participação da gestora na estreia do programa " Pause por Clóvis Holanda ”.

Para Jade, a parceria com o Governo Federal é um fator importante no combate ao crime organizado e estabelecida nas gestões. “Estive ontem (quinta-feira) na posse do ministro da Justiça Ricardo Lewandowski e ficou muito clara a intenção do Governo Federal de auxiliar os estados nessa articulação, porque quando se fala de combate ao crime organizado, não estamos falando de questões pontuais nos Estados, mas de organizações que possuem uma organização multinacional, que têm articulação com outros países”.

Segundo a vice-governadora, “o Consórcio Nordeste implantou uma câmara de segurança pública para favorecer essa troca de dados e de experiências entre os estados da região”. E seguiu: “O secretário Samuel Elânio, inclusive, falou sobre isso, que essa integração é fundamental para que, por exemplo, o Espia - que tem nas câmeras das nossas rodovias estaduais -, a partir do momento que um carro for roubado e ele entra em outro estado, continuar sendo monitorado".

Jade, que também é secretária estadual das Mulheres, finalizou a conversa afirmando que haverá outras novidades no campo da segurança pública. “Unindo aí o Governo do Estado e a Assembleia [Legislativa do Ceará (Alece)], o Elmano vai obviamente, diante da sua responsabilidade, do compromisso que tem sempre aí se colocado à frente, liderando essas situações que são desafiadoras para todos os estados brasileiros e para os países vizinhos. Então, tem mensagens [para a Alece] e tem novidades nessa questão da segurança pública”.

Leia mais Jade Romero representa governador Elmano na volta da Assembleia Legislativa