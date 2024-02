Jade Romero representa governador Elmano na volta da Assembleia Legislativa

A vice-governador Jade Romero (MDB) representou o governador Elmano de Freitas (PT) na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa em 2024. Ela segura a mensagem governamental ao lado de Evandro Leitão (PT), presidente do Legislativo estadual Crédito: Máximo Moura/Alece

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), representa o governador Elmano de Freitas (PT) na instalação da segunda sessão legislativa da 31ª Legislatura (2023-2026): o retorno às atividades da Assembleia Legislativa. Elmano foi diagnosticado com pneumonia e teve de retornar ao hospital no último dia 29. O diagnóstico inicial para a pneumonia ocorreu em 15 de janeiro. Leia mais Servidores estaduais protestam por reajuste salarial na volta da Assembleia: "Avia, Elmano" Sobre o assunto Servidores estaduais protestam por reajuste salarial na volta da Assembleia: "Avia, Elmano" Jade entregou mensagem governamental do Governo do Ceará, com o balanço das ações e da situação da administração em diversas áreas, além de ações previstas para este ano. A primeira secretária em exercício da Casa, deputada estadual Juliana Lucena (PT), leu a mensagem assinada pelo governador na tribuna.