Fortaleza x Corinthians ao vivo pelo Brasileirão Série A 2024; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 25, às 16 horas, na Arena Castelão (CE), em partida válida pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Após sentir o sabor da liderança no final de semana passado, o Fortaleza chega para enfrentar o Corinthians neste domingo, 25, determinado a assumir de vez o topo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Leão precisa vencer o Timão na Arena Castelão, em duelo que se inicia às 16 horas, pela 24ª rodada, e torcer por um tropeço do Botafogo, que estará em campo no mesmo horário para encarar o Bahia, fora de casa. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Corinthians ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Corinthians ao vivo: ouça via Facebook