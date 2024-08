Nove quilos de skunk são encontrados embalados em papel de presente

Entorpecente foi localizado com auxílio de cães farejadores em embalagens postais no Aeroporto Pinto Martins

O entorpecente estava embrulhado em papel de presente, e foi localizado com a ajuda dos agentes caninos Ithor e Saymon. Dez tabletes foram removidos de dentro da encomenda.

Nove quilos (kg) de skunk foram encontrados dentro de uma encomenda postal durante fiscalização no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza . A droga, conhecida como “super maconha”, vinha de Florianópolis, com destino à Capital cearense.

Em junho deste ano, uma passageira, também vinda de Florianópolis, foi presa com 15kg de skunk no Aeroporto de Fortaleza. Na ocasião, ela transportava o entorpecente dentro da mala de viagem, e foi denunciada durante o escaneamento das bagagens, procedimento padrão no aeroporto.

Não há informações sobre uma possível ligação entre os dois casos.

Confira momento em que droga é encontrada por agente canino: