Carro de luxo roubado no Rio a cinco anos é apreendido em Fortaleza

De acordo com informações da PRF “por meio das técnicas de identificação veicular, a equipe confirmou a clonagem e identificou que o veículo original possuía as mesmas características, mas era emplacado na capital paulista”.

Os agentes da PRF realizavam abordagem de rotina quando pararam um veículo com placas identificando o interior do estado de São Paulo. O carro da marca Audi, apresentava indícios de adulteração e clonagem que foram identificados pelos policiais.

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira, 22, com um carro clonado que tinha sido furtado no estado do Rio de Janeiro há mais de cinco anos. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), e aconteceu no km 5 da BR 116, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza .

Com a conferência dos dados originais do veículo, os agentes confirmaram o furto em janeiro de 2019 na cidade de Parati, no estado do Rio de Janeiro. O motorista do carro, um homem de 34 anos, não possui antecedentes criminais e alegou que pegou o carro emprestado do irmão.



O homem ainda informou aos agentes que ele e o irmão trabalham com compra e venda de veículos de luxos seminovos, e que o carro segundo ele foi adquirido pelo irmão em uma negociação sem falar maiores detalhes.