Fortaleza registra falta de energia em diferentes bairros nesta sexta-feira, 23

Fortaleza registrou falta de energia em diferentes bairros na manhã desta sexta-feira, 23. Houve relatos sobre a suspensão temporária no fornecimento nos bairros Centro, Benfica, Barra do Ceará e Pici.

Procurada pelo O POVO, a Enel informou que a falha em uma linha de alta tensão em Fortaleza causou a oscilação nos bairros Pici, Presidente Kennedy, Fátima, Benfica, entre outros. A empresa também afirma que utilizou manobras para restabelecer o fornecimento.

A maioria dos clientes teve o serviço normalizado em 37 segundos, de acordo com a Enel. Apenas o Campus da Universidade Federal do Ceará (UFC), no bairro Pici, ficou por mais tempo sem energia, com fornecimento totalmente normalizado por volta das 11h35. Técnicos da Enel estão realizando inspeção no trecho para identificação da causa do ocorrido.