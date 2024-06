Receita Federal apreende mais de 30 kg de skunk no Aeroporto de Fortaleza

Ações de fiscalização de rotina da Receita Federal terminaram com a apreensão de 31,1 kg de maconha do tipo skunk no Aeroporto de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 5. Na primeira apreensão, cerca de 15,1 kg da droga foram apreendidos escondidos na mala de uma passageira. Na segunda, os agentes encontraram 16 kg de skunk dentro de aspiradores de pó.

LEIA TAMBÉM: Receita Federal apreende 15,6 kg de skunk no aeroporto de Fortaleza



Já a segunda apreensão foi feita durante a fiscalização de encomendas postais no terminal de cargas do aeroporto. A encomenda veio de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, com destino a Fortaleza.

Apesar da tentativa dos criminosos os entorpecentes foram encontrados pelos cães Ithor e Saymon que conseguiram de forma precisa apontar onde estava escondida a droga. Os ilícitos foram encaminhados à polícia, para investigação mais detalhada do crime, através de um inquérito policial, informou a Receita Federal.