Assistência social: escola de gestão é inaugurada para reforçar atendimento estadual

Com o objetivo de possibilitar a formação continuada e melhorar o atendimento dos assistentes sociais da rede estadual, a Escola de Gestão do Sistema Único de Assistência Social do Estado do Ceará foi inaugurada na manhã desta sexta-feira, 23. Solenidade aconteceu no prédio onde a instituição irá funcionar, no Centro de Fortaleza.



Cursos, especializações, seminários, projetos de pesquisa e outras atividades pedagógicas serão ofertadas na unidade. "É um espaço que vai reunir gestores e profissionais de todo o Estado para capacitações. Ao mesmo tempo, o prédio [vai abrigar] uma Casa do Cidadão, vai ter um trabalho com o público em situação de rua etc", destaca Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará.