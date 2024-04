Fortaleza recebe 15 novos veículos para serviços na Assistência Social

Em evento realizado na sede da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), a Prefeitura de Fortaleza entregou 15 novos veículos de Estrutura de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social (MOBSUAS), sendo distribuídos pelos principais serviços de Assistência Social.

Destes 15, seis carros estarão a serviço dos Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), sete para as organizações sociais e dois para as equipes do Cadastro Único no Município.

As organizações da sociedade civil que foram contempladas com a emenda são cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social e atendem pessoas em situação de vulnerabilidade em áreas de atenção.