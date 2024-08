Após recurso, pessoa não binária terá gênero neutro incluso em Registro Civil

Uma pessoa cearense não binária terá o gênero neutro incluso em nova versão do seu registro civil. A conquista foi alcançada na última terça-feira, 3, em Fortaleza, após decisão da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que aceitou os argumentos apresentados pela requerente.

Segundo informações do TJCE, o caso já havia sido julgado em 1° Grau, onde foi acatada apenas a alteração do pronome, mantendo o gênero masculino no documento. A parte então entrou com recurso pedindo a revisão da decisão, exigindo o reconhecimento pleno de sua identidade.