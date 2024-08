Wesley, do Flamengo, tem carro roubado na Zona Norte do Rio

Lateral esteve em campo na derrota do time carioca para o Palmeiras em São Paulo, em partida válida pela Copa do Brasil

Wesley, jogador do Flamengo, relatou, em sua conta no Instagram, o roubo de seu carro. Segundo o lateral-direito, que esteve em campo na classificação do time carioca diante o Palmeiras, na noite de quarta-feira (7), o veículo foi levado pelos criminosos no “McDonalds” de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

O veículo é da marca “BMW”, e está avaliado na casa dos R$ 400 mil. O jogador não disse se estava no carro.