Investigado por administrar site de conteúdo sexual infantil é alvo de busca e apreensão em Fortaleza

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã desta sexta-feira, 9, em Fortaleza, contra um homem investigado por armazenar e compartilhar conteúdo sexual infantil. O alvo é suspeito de administrar um site com os abusos de crianças e adolescentes.

Segundo informações da Polícia Federal (PF) no Ceará, as investigações foram iniciadas no Rio de Janeiro, para o cumprimento de mandados contra os responsáveis pelo sítio na internet. No decorrer das investigações, foi identificado que um dos administradores do endereço eletrônico ilícito reside no Ceará.