Homem é preso na BR-116 com carro roubado em Recife

Um homem de 54 anos foi preso em Chorozinho, a 69,7 km de Fortaleza, no último domingo, 19, com um veículo que tinha sido roubado em Recife, em abril de 2024. A prisão foi realizada durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 71 da BR-116.

A PRF constatou que o automóvel usado pelo suspeito, um Fiat Argo, tinha sido adulterado e clonado com dados de outro veículo semelhante para esconder a ilicitude.

O homem alegou que estaria levando o carro para um amigo em Ocara, a 101,4 km de Fortaleza. No entanto, com as fiscalizações e constatação de clonagem do carro, o homem e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Horizonte, a 45 km de Fortaleza.