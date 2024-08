Condenado por homicídio de assessor jurídico tem pena aumentada para 24 anos

TJCE convoca aprovados em concurso para analista judiciário Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo, em 18/04/2024

Na decisão, a relatora do caso, Vanja Fontenele, afirmou que não houve exploração tendenciosa do silêncio do réu. A desembargadora também apontou que o crime foi cometido com “extrema violência, tendo o réu desferido repetidos golpes de arma branca, causando intenso sofrimento físico, atroz e desnecessário”, segundo nota do TJCE. Ainda segundo o TJCE, o condenado acompanhava a rotina de Diones nas redes sociais e sabia os locais que o alvo frequentava. Na noite do assassinato, ele invadiu um restaurante no bairro Cambeba e atacou a vítima no pescoço com vários golpes de faca. O homicídio teria sido motivado por ciúmes, já que Diones estava se relacionando com a ex-namorada do réu. Eles estavam separados desde a pandemia de Covid-19