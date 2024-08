Homem é preso após atirar contra policial durante tentativa de assalto em Fortaleza

Suspeito foi interceptado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) enquanto anunciava um assalto a uma passageira de um carro de aplicativo no bairro Montese, nessa sexta-feira, 16; agente foi ferido de raspão

Crédito: Reprodução/Rawpixel via Freepik

Em seguida, os agentes desceram da viatura e interceptaram o homem dando voz de prisão. O suspeito reagiu efetuando disparo de arma de fogo contra os agentes e um outro veículo no local. Um policial da composição foi ferido de raspão. Uma arma de fogo municiada foi apreendida.

Um homem de 22 anos foi preso após ser interceptado por uma equipe da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) durante uma tentativa de assalto no bairro Montese, em Fortaleza , nessa sexta-feira, 16. Na ação, o suspeito atirou contra um agente policial após ter voz de prisão efetuada.

A Polícia Civil informou que segue com as diligências para capturar um segundo suspeito. Os pertences subtraídos foram restituídos à vítima.

Na unidade policial, ainda foi verificado que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto por um crime de roubo, que foi cumprido no local. Em seguida, ele foi colocado à disposição da Justiça. O condutor da moto fugiu durante a ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, o homem possui passagens por homicídio doloso, tráfico de drogas, roubo a pessoa, roubo de veículo e corrupção de menores. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Roubos e Furtos, onde foi autuado em flagrante por tentativa de roubo, tentativa de homicídio e resistência.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br