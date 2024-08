Homicídio foi registrado em julho em presídio de Itaitinga, no Ceará

Repórter do caderno de Cidades

Fábio Ferreira Lima teve um "mau estar" e tinha hematomas pelo corpo, informou a SAP. Foi a segunda morte de detentos classificada como homicídio neste ano no Ceará

Conforme a pasta, policiais penais que estavam de serviço da unidade perceberam uma “movimentação estranha” em uma cela do Bloco 2. Ao chegarem ao local, os agentes de segurança se depararam com Fábio apresentando um "mau estar". Ele ainda tinha hematomas pelo corpo, descreveu a SAP.

Nesta segunda-feira, 19, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) confirmou o assassinato de Fábio Ferreira Lima, crime ocorrido na Unidade Prisional Itaitinga I (UP-Itaitinga1) no “início do mês de julho”.

Nos indicadores criminais divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa (SSPDS) no último dia 8 de agosto, constava que o Estado registrou em julho um assassinato ocorrido dentro de uma unidade prisional do Estado.

"O interno foi atendido de imediato pelos profissionais de saúde da Unidade, que logo acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para ser regulado a uma unidade hospitalar de alta complexidade", diz a nota enviada pela Secretaria.



“O interno ainda passou por atendimento no Instituto Dr. José Frota (IJF), mas não resistiu e veio a óbito. Paralelo ao processo de atendimento médico, os policiais penais da Unidade já iniciaram as oitivas junto aos internos da cela e encaminharam todos os presos para as devidas apurações e investigação da Polícia Civil”.