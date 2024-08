Mulheres encontradas mortas no Rio Maranguapinho eram irmãs

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

As duas mulheres encontradas mortas na sexta-feira, 16, no Rio Maranguapinho — na altura do bairro Autran Nunes, em Fortaleza — eram irmãs. Elas foram identificadas como Letícia dos Santos Raiol, de 15 anos, e Fabíola dos Santos da Costa, de 27 anos. O suspeito preso é Hermeson da Costa Nascimento, de 22 anos.



Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), após denúncia anônima afirmar que Hermeson esteve no local do crime, ele foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi ouvido, acompanhado de um advogado.

Em um primeiro momento, Hermeson afirmou não ter ido ao local onde Letícia e Fabíola foram encontradas. Posteriormente, ele disse ter visto cinco homens levando as duas vítimas amarradas até o Rio.