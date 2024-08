Pessoas em situação de rua participam de ação para obter documentos e acessar políticas

“É importante a gente ter um documento, assim a gente se torna uma pessoa normal como os outros”. A frase é de uma das pessoas atendidas no mutirão da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) para a população em situação de rua. A ação aconteceu na “Van dos Direitos” nesta segunda-feira, 19, na Praça General Tibúrcio — popularmente conhecida como Praça dos Leões — no Centro de Fortaleza.

A ação foi realizada em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, comemorado no dia 19 de agosto. A data foi escolhida em memória das vítimas do Massacre da Sé, ocorrido no ano de 2004, que deixou sete mortos e oito pessoas em estado grave, na Praça da Sé, em São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O atendimento contou com a presença de defensores públicos e de uma equipe técnica dos núcleos de Direitos Humanos e Ações Coletivas (Ndhac), de Assistência ao Preso Provisório e às Vítimas de Violência (Nuapp) e do Núcleo Especializado em Execuções Penais (Nudep).