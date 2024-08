HGF realiza mutirão para pacientes em espera por próteses oculares

Segundo informações da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), todos os pacientes que passarão pelo procedimento já são acompanhados no ambulatório de Oftalmologia do hospital e serão submetidos a avaliação completa antes de receberem a prótese. O trabalho será realizado por especialistas da área e tem como fito definir as melhores condições de adaptação, volume, tipo e tamanho da prótese.

Um mutirão para entrega, adaptação e substituição de próteses oculares deverá ser realizado entre os dias 19 e 23 de agosto, na sede do Hospital Geral de Fortaleza , bairro Papicu. A expectativa é que cerca de 90 pacientes que ainda aguardam pelo serviço sejam beneficiados com a mobilização, zerando assim a fila de espera na unidade.

A distribuição das próteses é realizada há 22 anos, através de parceria entre os setores de oftalmologia e serviço social do HGF. As aplicações são destinadas a pacientes que, por motivos diversos, sofreram uma perda de olho.

“É um serviço que muda a autoestima e a vida dessas pessoas [...] No mutirão, temos uma variedade grande de tamanhos e cores para possibilitar, além do encaixe perfeito, características físicas mais próximas possíveis do olho do paciente”, explica a assistente social do programa, Joélia Penha.

A entrada no programa é realizada a partir de encaminhamento enviado por uma unidade básica de saúde à Central de Regulação da Sesa.