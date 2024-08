Madrugada de terça-feira pode ter chuva rápida em Fortaleza; veja previsão completa

Imagem de apoio ilustrativo. Fortaleza teve apenas 1,2 mm de chuva neste mês de agosto Crédito: Samuel Setubal

A previsão do tempo para o Ceará continua sendo de tempo firme, céu sem nuvens e temperaturas elevadas até quarta-feira, 21. Porém, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a madrugada de terça-feira, 20, poderá ter chuva rápida e isolada no litoral de Fortaleza. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA: Saiba o que é a "temporada de ventos", período que atrai turistas ao Ceará

Com o fim do período chuvoso, Fortaleza teve apenas 1.2 milímetros (mm) de chuva em agosto até esta segunda-feira, 19. A Capital registrou chuvas fracas em quatro dias deste mês. A manhã de terça-feira já volta a ser de poucas nuvens em todo o Estado. Na Região Metropolitana da Capital, a temperatura máxima pode chegar a 33°C e a mínima a 24°C.

As máximas ficam em torno de 37°C em alguns municípios do Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte. A porção centro-sul do Ceará pode ter umidade relativa mínima de 20% a 30%.

O tempo continua propício para rajadas de vento, principalmente na faixa litorânea e nas regiões de serra. A velocidade do vento pode chegar a 60km/h. Leia mais Banhistas driblam rajadas de vento para curtir a praia em Fortaleza Sobre o assunto Banhistas driblam rajadas de vento para curtir a praia em Fortaleza Confira a previsão do tempo completa: Segunda-feira, 19 Noite: Predomínio de céu com poucas nuvens em todas as macrorregiões. Velocidade máxima do vento em torno de 55 km/h sobre a faixa litorânea e região de serra.

Terça-feira, 20 Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada e rápida sobre o Litoral de Fortaleza. Velocidade máxima do vento em torno de 45 km/h sobre a faixa litorânea. Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens. Velocidade máxima do vento em torno de 55 km/h sobre a faixa litorânea e região de Serra. Tarde: Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens. Velocidade máxima do vento em torno de 60 km/h, especialmente sobre a faixa litorânea.

Noite: Predomínio de céu com poucas nuvens em todas as macrorregiões. Velocidade máxima do vento em torno de 50 km/h sobre a faixa litorânea e região de serra. Quarta-feira, 21 Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens. Velocidade máxima do vento em torno de 45 km/h sobre a faixa litorânea. Manhã: Predomínio de céu com poucas nuvens em todas as macrorregiões. Velocidade máxima do vento em torno de 55 km/h sobre a faixa litorânea e região de Serra.