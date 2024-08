CNU reúne milhares de pessoas; confira movimentação em Fortaleza

O dia começou agitado e cheio de compromissos intelectuais para milhares de pessoas que iniciaram o domingo, 18, querendo estabilidade e mudança de vida através do Concurso Nacional Unificado (CPNU). As provas foram executadas em 228 municípios de todos os estados do País.

Ela observou grande número de faltantes entre os inscritos, fato que considera positivo para o objetivo que almeja. E revela que estudou desde os dois primeiros meses após a publicação do edital do concurso.

Caio Passos , acadêmico de Ciência de Dados na Universidade Federal do Ceará (UFC), também compareceu à Uninassau para participar do concurso. Caio relata que estuda para o CNU desde que ele foi anunciado.

Ela pontua que não estudou o suficiente para o concurso e que suas expectativas não estão entre as mais altas. "No início eu ainda me empolguei um pouco mais para estudar, mas com o adiamento das provas, as minhas prioridades mudaram. Apesar de tudo, eu achei a prova muito acessível”, avaliou.