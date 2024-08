Enem dos Concursos proverá vagas a 21 órgãos diretamente, diz ministra

Segundo a ministra, a realização da primeira etapa do CNU , concluída nesta manhã, não registrou nenhuma intercorrência. Ao final do dia ela fará um balanço geral da aplicação do exame.

"Estamos muito felizes com isso e com a ideia de realmente aumentar a diversidade dos servidores públicos para ajudar na elaboração de políticas", afirmou.

A ministra antecipou que a abstenção registrada não está acima do imaginado e disse que a ausência em concursos públicos já é usualmente alta.

Esther disse ainda que o governo monitorou os municípios do Rio Grande do Sul, atingidos pelas fortes chuvas, e do Amazonas, afetados pelas secas, para evitar que as populações tivessem prejuízo na realização do exame.

Todos os locais, segundo ela, foram vistoriados antecipadamente.