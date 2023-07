Carro colide com VLT no bairro Jacarecanga, em Fortaleza

Uma caminhonete colidiu com um VLT, na tarde dessa quarta-feira, 26, na rua Filomeno Gomes, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, em trecho que cruza com a Linha Oeste.



Na carro, estavam o motorista, uma mulher grávida e duas crianças. Apesar dos danos gerados nos dois veículos, principalmente na caminhonete, ninguém ficou ferido.



Por nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que o acidente ocorreu após o carro invadir a via férrea “desrespeitando as sinalizações no local e a visível aproximação do VLT”.

A colisão ocasionou uma paralisação momentânea em um trecho da via férrea, porém os serviços foram normalizados ainda durante a tarde.



O Metrofor também lamentou a imprudência no trânsito e destacou a necessidade de maior atenção dos motoristas durante a travessia dos trilhos.



“A atenção máxima ao atravessar a via férrea é obrigação de todos os motoristas, de acordo com o artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que define como infração gravíssima - passível de multa e perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação - o ato de transpor via férrea sem antes parar o veículo.”