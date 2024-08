Veterinário morto por funcionário: sobrevivente e réu são ouvidos em audiência

Oito testemunhas foram ouvidas em audiência de instrução do processo nesta quarta-feira, 14, além da namorada do veterinário, sobrevivente do crime, e o réu

A sobrevivente, o réu e oito testemunhas do homicídio que vitimou médico veterinário e pesquisador da Universidade de Fortaleza (Unifor) Saul Gaudêncio Neto, de 37 anos, foram ouvidos nesta quarta-feira, 14, durante a audiência de instrução do processo. A audiência ocorreu de forma híbrida, com a vítima sobrevivente participando de forma remota e o réu de forma presencial. O crime aconteceu no dia 5 de julho, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

O réu Romualdo Sousa Barros é acusado dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O processo está em tramitação na 5ª Vara do Júri de Fortaleza, que decidirá se Romualdo Sousa será submetido a julgamento pelo Júri Popular ou não.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o crime foi motivado por desavenças no trabalho. O médico veterinário era pesquisador e chefe do réu. No dia do crime, Saul chegou a dar carona a Romualdo. O réu ainda responde por tentativa de homicídio contra a namorada da vítima, que também estava no veículo.