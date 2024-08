Policial tem lesão grave no pé após pisar em bomba caseira durante treinamento

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Um policial militar sofreu lesões nos pés após pisar em um artefato explosivo caseiro durante treinamento em um terreno no Bairro Sabiaguaba, em Fortaleza, na última segunda-feira, 12.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o explosivo estava abandonado no local, e que o incidente e sua origem serão investigados pelas forças policiais. O PM pisou no local durante uma instrução de um curso operacional.

Segundo as informações da PMCE, o policial foi socorrido e levado a uma unidade de saúde, e se encontra estável após ser submetido a uma cirurgia. Ele ainda continua no local recebendo cuidados médicos. A corporação informou que “está dando todo apoio e suporte possível ao policial envolvido, bem como à sua família”.