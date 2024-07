Suspeito era subordinado de pesquisador assassinado e tinha conflitos no trabalho, diz Polícia

Professor e pesquisador do curso de Medicina Veterinária da Unifor, Saul Galdêncio Neto, foi morto a tiros em Fortaleza Crédito: Reprodução/redes sociais

O suspeito de matar o médico veterinário e pesquisador da Universidade de Fortaleza (Unifor), Saul Gaudêncio Neto, de 37 anos, foi capturado por volta das 10 horas desta sexta-feira, 5, no bairro Messejana, em um imóvel de um familiar. A principal motivação do crime teria sido conflitos no trabalho, onde o investigado era subordinado do pesquisador. O homicídio aconteceu na noite dessa quinta-feira, 4, nas imediações da avenida Hermenegildo Sá Cavalcante, no bairro Edson Queiroz. Márcio Gutiérrez, delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PCCE), revelou a conduta do funcionário na área profissional: "Ele possuía problemas de relacionamentos, tinha dificuldade de cumprir regras e normas no trabalho”. Durante entrevista no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), o delegado-geral afirmou que o suspeito ficou surpreso com a abordagem policial. "Pensava que estava seguro no local que estava escondido, não esperava que a polícia iria localizá-lo". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O suspeito chamou a vítima para atender um animal que necessitava de ajuda especializada. Durante o trajeto da volta, o investigado pediu para ele ir por um caminho ermo, Saul recusou, e foi o momento em que o criminoso agiu”, relatou Gutiérrez. O crime aconteceu dentro do veículo que era conduzido pelo médico veterinário.

Ainda segundo o delegado, o suspeito não demonstrou resistência ao ser abordado pela Polícia e tentou justificar o crime por meio de argumentos de conflitos de trabalho. No entanto, o delegado classifica o crime como covarde: “Chama a vítima para o local de trabalho de forma dissimulada e logo após ele executa a vítima sem qualquer chance de resistência”. A namorada de Saul também estava no carro e foi alvejada duas vezes. Conforme familiares nas redes sociais, um dos projéteis transfixou o braço e o outro atingiu a região da lombar da mulher. A coluna e órgãos vitais da vítima não teriam sido atingidos. A vítima está internada e o quadro dela é estável. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) está à frente das diligências para localizar a arma de fogo que foi utilizada no crime. O delegado explicou que ainda existem detalhes do crime que precisam ser explicados e que só a investigação da Polícia Civil irá apontar essas respostas.

Questionado sobre como a Polícia conseguiu localizar o suspeito, Márcio Gutiérrez respondeu: “Nossas equipes do departamento de homicídios têm a expertise em fazer essas investigações. A inteligência colaborou para dar uma resposta rápida para a sociedade de um crime grave que chocou a população”. Saul Gaudência Neto é natural de Santa Catarina, do município de Santa Cecília. De acordo com familiares da vítima, ele era filho único. "Os pais deles estão consternados e esperam que a justiça seja feita", afirma um fonte ao O POVO. Saul era médico veterinário e pesquisador científico O médico veterinário trabalhava em uma pesquisa na Unifor voltada para a clonagem de caprinos e bovinos. O objetivo do trabalho científico é oferecer tratamentos de terapias de saúde avançadas. O estudo é direcionado para uma geração de animais geneticamente modificados como ferramenta para produção de biofármacos, medicamentos para tratar doenças complexas, com o câncer e doenças autoimunes. A partir do leite do animal geneticamente modificado é produzido um anticorpo monoclonal que reduz o tamanho do tumor cancerígeno no corpo e evita que ele se espalhe no corpo. "Com imensa tristeza e dor que o corpo docente, técnico e administrativo do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Fortaleza lamenta a partida do pesquisador Saul Gaudêncio Neto, pesquisador do Núcleo de Biologia Experimental - Nubex da nossa universidade", diz a nota publicada pelo curso de Medicina Veterinária nas redes sociais. "Parceiro de anos do nosso curso, Saul era um exímio profissional e ser humano que fará muita falta".