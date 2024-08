Integrantes de facção, homicidas suspeitos de decapitação; saiba quem são criminosos que fugiram de presídio

Entre internos que fugiram nesta quarta-feira, 14, estão integrante de facção criminosa, homicídias, um deles suspeito de decapiltar uma adolescente, um estelionatário e suspeitos de tráfico de drogas. Foram seis internos que se evadiram da Unidade Prisional 4, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A Secretaria da Administração Penitenciária (Sap) confirmou a fuga e as identificações dos criminosos.

Duas investidas de presos ocorreram em menos de um mês no sistema carcerário, sendo uma delas na Unidade Prisional 3, onde dois internos utilizaram vestimentas femininas e perucas no dia da visita social, domingo, 11, no intuito de passarem despercebidos na saída dos familiares. Apesar da tentativa, os policiais penais identificaram a caracterização dos internos e os levaram de volta para as celas. Ambos responderão admininstrativamente.

A outra investida ocorreu no dia 3 de agosto, quando presos renderam policiais penais, tentaram roubar armas e consolidar uma fuga em massa, mas não obtiveram sucfesso. Aproximadamente 20 presos saíram das celas, mas foram colocados de volta. Um interno foi baleado na ação. O caso foi registrado na undiade prisional 2.