Fortaleza amanhece com oscilações de energia em diferentes bairros

Incêndio em Maracanaú desligou duas linhas de transmissão, conforme a Enel; semáforos em diferentes pontos da Cidade foram afetados pela falha no abastecimento

Benfica, Parquelândia, Pici, Padre Andrade, José Bonifácio, Quintino Cunha e Damas estão entre os bairros afetados pela oscilação. Também há relatos de quedas de energia no Tabapuá, distrito da cidade de Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza.

Diversos bairros de Fortaleza registraram oscilações de energia nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 6. A falha no abastecimento teve início por volta das 7 horas e, em alguns locais, durou entre dez a 15 minutos.

Alguns semáforos da Capital também registraram problemas durante a manhã. No cruzamento das avenidas Aguanambi e Domingos Olímpio, policiais militares realizam o controle do trânsito.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a falha nos semáforos foi causada por um surto de tensão na rede de energia da Cidade.

Procurada pelo O POVO, a Enel Distribuidora, empresa responsável pelo fornecimento de energia no Estado, afirmou que um incêndio em uma fábrica de colchões no município do Maracanaú desligou duas linhas de transmissão, causando oscilações em Fortaleza e Caucaia.