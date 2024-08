Uece recebe pedidos de isenção para o Vestibular 2025.1; saiba como participar

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), por meio de sua Comissão Executiva do Vestibular (CEV), recebe solicitações de isenção da taxa do Vestibular 2025.1, destinado ao ingresso nos cursos de graduação regular no primeiro período letivo de 2025. Os pedidos podem ser feitos de forma online até a próxima sexta-feira, 9.

Os interessados que quiserem a isenção deverão comprovar o pertencimento a uma das categorias do Edital nº 04/2024. Os documentos devem ser digitalizados em formato PDF e enviados pelo sistema eletrônico do vestibular até a data estabelecida no cronograma.

Os candidatos devem ficar atentos ao processo e acompanhar o andamento da solicitação de isenção.