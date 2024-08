Residencial no José Walter registrou 38 homicídios em quatro anos

Foto de apoio ilustrativo (inauguração do Cidade Jardim II, no Conjunto José Walter). Crédito: Marcos Studart/Divulgação/Governo do Estado

O residencial Cidade Jardim II, localizado no bairro José Walter, em Fortaleza, registrou 38 homicídios entre 1º de fevereiro de 2020 e 16 de maio de 2024, conforme levantamento da Polícia Civil. De acordo com investigações da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a atuação de facções criminosas concorreu para a ocorrência de “grande parte” desses homicídios. O Cidade Jardim II registra a atuação da facção Comando Vermelho (CV), rival de uma outra organização criminosa, a Guardiões do Estado (GDE), que age no condomínio vizinho, o Cidade Jardim I. No último dia 6 de março, criminosos ligados ao CV teriam tentado matar um morador do residencial em uma sessão do chamado “tribunal do crime”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os faccionados acusavam o homem de um suposto furto de latas de tinta, mas a Polícia Civil apurou que, na verdade, foi a suspeita de que a vítima colaborava com as forças de segurança que levou à tentativa de homicídio.



No último dia 24 de maio, o homem apontado como chefe do CV no residencial foi preso preventivamente. Miguel Cleones Sousa Rodrigues, conhecido como MG, é réu pela tentativa de homicídio registrada no dia 6 de março, e também pelo assassinato de Francisco Tiago dos Santos, crime ocorrido em 9 de outubro de 2022 na Cidade Jardim II.

Uma testemunha afirmou à 9ª DHPP que Miguel foi o mandante de diversos homicídios no residencial, mas, como era monitorado por tornozeleira eletrônica, ele evitava aproximar-se dos locais onde as execuções eram praticadas. Miguel ainda procuraria, afirmou a fonte, ficar em locais com câmeras durante os assassinatos, a fim de que sua imagem fosse registrada e ele tivesse um álibi.

“Conclui-se o presente relatório constatando-se a extensa presença da organização criminosa COMANDO VERMELHO no Condomínio Cidade Jardim II, a qual conforme aponta as investigações, a liderança nessa região seria o indivíduo identificado como MIGUEL, vulgo ‘MG’, os quais têm sido autores na prática de diversos homicídios naquele local bem como tem aterrorizado a população, se instalando um verdadeiro ‘estado paralelo’ e criminoso no local”, afirmou em relatório policial a 9ª DHPP.

Além de Miguel, outros suspeitos de integrar o CV e ter envolvimento nos homicídios foram presos nos últimos meses, a exemplo de Flavio Italo Tome de Sousa e Lucas Moreira Rosa. Expulsões de moradores também seriam ordenadas por facções no residencial

Além de homicídios, o conflito entre o CV do Cidade Jardim II e a GDE do Cidade Jardim também resultou na expulsão de moradores do residencial. Uma investigação da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) apontou que, em agosto de 2023, quando o Cidade Jardim V foi inaugurado, as duas facções fizeram uma espécie de corrida pelo controle da localidade. À época, O POVO chegou a mostrar que pichações foram feitas nos edifícios recém-entregues determinando a saída de moradores das residências. O conflito prosseguiu pelos meses seguintes; somente entre 2 e 9 de janeiro de 2024, seis ocorrências foram registradas no Cidade Jardim V, conforme a Draco. Foram três casos de ameaça a moradores/violação de domicílio, um de pichação, outro de lesão corporal e mais um de "pessoa/situação suspeita".