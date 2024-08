Quatro CACS são presos suspeitos de repassar armas a organizações criminosas

A ação foi resultado da troca de informações entre Exército Brasileiro e Polícia Civil do Ceará

Crédito: divulgação/Polícia Civil do Ceará

Quatro pessoas com registro de Colecionadores, Atiradores e Caçadores (Cacs) foram presas por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) nesta quinta-feira, 1º durante operação policial em Fortaleza e Região Metropolitana.

Conforme a Polícia Civil, 18 armas foram apreendidas durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. A ação foi o resultado de troca de informações entre o Exército Brasileiro e Polícia Civil do Estado do Ceará.



De acordo com as informações da Polícia Civil, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Os quatro suspeitos presos foram encaminhados à Draco e autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Entre as 18 armas de fogo apreendidas, cinco estavam sem registro, além de centenas de munições e insumos para carregadores de arma de fogo, prática não autorizada.