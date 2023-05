Minha Casa, Minha Vida entrega 880 moradias em Fortaleza

O programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) entregou 880 unidades habitacionais nesta segunda-feira, 29. Casas compõem o módulo V do Residencial Cidade Jardim, no bairro José Walter, em Fortaleza. Segundo o governador Elmano de Freitas, o Ceará tem um déficit habitacional de cerca de R$234 mil moradias.

São 3.520 pessoas beneficiadas com a entrega das chaves. A famílias se enquadram na faixa 1, com renda mensal bruta de até R$ 2.640,00. O ministro das Cidades, Jader Filho, a vice-presidente de habilitação da Caixa, Inês Magalhães, e o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, estiveram presentes no evento.

"Já estamos em contato com várias prefeituras para encontrar terrenos em conformidade e com a orientação do Governo Federal. Em terrenos com infraestrutura, dentro ou nas proximidades das cidades e projetos com, no máximo, 350 unidades habitacionais", disse Elmano.

As famílias beneficiadas com a entrega foram remanejadas das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), dos projetos Maranguapinho e Cocó, removidas das áreas de risco dos bairros Aerolândia (CDI) e do bairro Vicente Pinzon (Ocupação Pacífica).

O valor aplicado foi de R$ 57 milhões, com R$ 53 ,77 milhões vindos do Governo Federal e R $ 3,3 milhões do orçamento estadual. Segundo a Casa Civil, a entrega das unidades às famílias contempladas estão em andamento, junto com a promoção de sorteios de unidades para o desenvolvimento de contratos.

O ministro Jader Filho frisou a importância da retomada do pacto federativo. "Que todos nós possamos unir esforços na questão da habitação, que é um problema que precisa ser enfrentado no país. Não foi construída uma única unidade habitacional no faixa um, que são as pessoas que mais precisam, nos últimos quatro anos. E essas unidades vão ser retomada, essa é a prioridade do governo Lula", frisou.

"Temos o novo Terminal do Zé Walter, o novo Gonzaguinha do Zé Walter, com 255 leitos, o Cuca. Temos a programação para construção de duas Escolas de Ensino Fundamental e dois Centros de Educação Infantil do Cidade Jardim. Quatro praças serão reformadas", acrescentou o prefeito Sarto Nogueira, sobre a estrutura na região.

Minha Casa, Minha Vida

O Minha Casa, Minha Vida já entregou 71.926 moradias no Ceará desde a criação, em 2009. O contrato de 7.467 unidades habitacionais está vigente atualmente. Neste ano, o Ministério das Cidades já autorizou a retomada 2.416 moradias no estado.

O MCMV foi retomado pelo Governo Federal no dia 14 de fevereiro de 2023. A meta é contratar dois milhões de novas unidades até 2026. Desde a retomada, o Ministério das Cidades já entregou 7.528 moradias em todo País.

Unidades habitacionais

Os apartamentos do residencial, com área privativa de 43,29 m², estão divididos em 55 blocos com quatro andares cada. As residências possuem infraestrutura interna e externa de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e drenagem.

Nas proximidades do conjunto habitacional, as famílias têm acesso a seis creches, cinco escolas, quatro postos de saúde e três postos de segurança.



Fora os valores investidos de forma direta no Cidade Jardim, o Governo do Ceará aplicou mais de R$ 10,45 milhões para a Estação de Tratamento de Esgoto no local ser colocada.

O residencial I e II, compostos por 2.240 moradias, foram entregues em 2014. O III foi entregue parcialmente em 2018, para 704 famílias. O restante das 416 casas do módulo III e as 1.296 referentes ao 4 estão com as obras em andamento. Ao todo, são 5.536 moradias nos cinco módulos do Complexo Residencial Cidade Jardim.

Questão da segurança nos residenciais

Há um histórico de interferência de facções criminosos em nos residenciais do Cidade Jardim. Com casos, inclusive, de moradores serem expulsos. Elmano destacou que uma unidade do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac/PMCE) foi implantada no Residencial Cidade Jardim V "para efetivamente garantir segurança pra essas famílias assim como todos os serviços sociais sejam da Prefeitura seja do Estado".

A prevenção à atuação das facções, conforme o governador, "começa com a seleção das famílias". "Temos que recuperar que as famílias que venham residir nas nossas unidades habitacionais sejam famílias que minimamente se conheçam pra preservar o ideário de comunidade. Tivemos experiências anteriores com pessoas trazidas dos mais diversos locais que não se conheciam. Isso favorece que determinadas pessoas entrem nos programa e também, às vezes, o crime organizado", disse.

"Nada é mais forte do que esse espírito de comunidade pra prevenir violência, pra prevenir que o tráfico venha atuar nessas comunidades", acrescentou o governador. O segundo ponto citado foi "um trabalho de inteligência forte". O setor de inteligências das polícias no Ceará deverá ser integrado com a inauguração do novo Centro Integrado de Segurança Pública, prevista para setembro. "Efetivamente essa área habitacional vai ter também o apoio inteligência". (Colaborou Ana Rute Ramires)

Atualizada às 22h10min