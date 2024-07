Morte de homem em barraca de praia na Barra do Ceará teria sido motivada por troca de facção

Dois suspeitos do crime foram presos ainda em estado de flagrante. Eles foram identificados como Diego da Silva Gois e Richard Silva de Paiva. Um deles disse que se desfez da arma de fogo usada no crime nas areias da praia.

Quando preso, em 2020, Crismário Lacerda Nascimento, 32 anos, já havia sido apontado como liderança da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) na região da Barra do Ceará. Porém, teria passado a integrar o Comando Vermelho (CV), motivo pelo qual teria sido morto.

O homem morto a tiros na tarde de domingo, 28, em uma barraca de praia no bairro Barra do Ceará , em Fortaleza , teria sido assassinado por mudar de facção . A informação foi repassada às forças de segurança por uma testemunha sigilosa, segundo consta em Auto de Prisão em Flagrante (APF).

Audiência de custódia, realizada nessa segunda-feira, 29, converteu a prisão em flagrante da dupla para preventiva.

“A conduta atribuída aos autuados é violadora da ordem pública, já tão amedrontada com a violência atual, nomeadamente, pelos crimes cometidos contra a vida, sendo de destacar que o autuado Diego da Silva Gois já foi condenado por crime de roubo majorado, responde por homicídio na 2ª Vara do Júri de Fortaleza; já o autuado Richard Silva de Paiva tem ato infracional por homicídio qualificado com execução de medida socioeducativa, após a maioridade penal responde por ação penal por homicídio qualificado na 2ª Vara do Júri de Fortaleza e tem condenações criminais”, afirmou na decisão o juiz Marcos Aurelio Marques Nogueira.