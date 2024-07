Justiça decreta prisão preventiva do motorista suspeito de atropelar influenciadora após sair de boate

Segundo relatos, o suspeito teria brigado com um frequentador da boate e, após sair do local, tentou atropelar o rapaz

A justiça cearense decretou nessa segunda-feira, 29, a prisão preventiva de Angêlo Victor Braga do Nascimento, o motorista de 18 anos suspeito de atropelar uma influencer e outras duas pessoas, em frente a uma boate no bairro Aldeota, em Fortaleza, enquanto estava alcoolizado.

Segundo relatos, citados na decisão judicial, o suspeito teria brigado com um frequentador da boate e, após sair do local, tentou atropelar o rapaz. Ele, no entanto, teria perdido o controle e atingiu José Alisson Pereira de Sousa, um motociclista de aplicativo que conduzia um passageiro.