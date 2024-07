Motorista bêbado é preso após atropelar pedestres em frente a boate na Aldeota

Um motorista de 18 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo, 28, após atropelar pedestres e motociclistas em frente a uma boate, localizada na avenida Desembargador Moreira, no bairro Aldeota, em Fortaleza. O homem apresentou resultado positivo para a presença de álcool no sangue e foi autuado por crime de trânsito.

O suspeito, em alta velocidade, atingiu pelo menos três pessoas na via, que foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre a identificação e o estado de saúde das vítimas.

No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBME) realizou os procedimentos de isolamento da área e estabilização do veículo. Com auxílio de cordas, os bombeiros conseguiram estabilizar o carro e resgatar o condutor após ele entregar a chave do veículo.