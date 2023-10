Três idosas são atropeladas e mortas por motorista embriagado em São Paulo

De acordo com informações do g1 São Paulo, a Polícia apontou que o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas estava com sinais de embriaguez e afirmou aos agentes que havia saído de um bar da região.

O motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a calçada e atingiu as três vítimas: Alzira Rodrigues Alves Teixeira, de 76 anos, Leonilda Aparecida dos Santos, de 80 anos, e Alcina Affonso de Franco, de 82 anos. As três idosas estavam a caminho da igreja Nossa Senhora dos Prazeres.

As vítimas foram encaminhadas a unidades hospitalares, porém não resistiram aos ferimentos. Além do condutor, duas pessoas estavam no carro, e uma delas foi levada a um pronto-socorro para atendimento.

Ainda segundo o g1, o motorista foi autuado por homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. O caso foi registrado no 73º DP, e o delegado solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do condutor.

Pelas redes sociais, a Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres publicou uma nota de pesar sobre o falecimento das idosas.

“É com pesar que comunicamos que no dia de hoje foram pra casa do Pai nossas irmãs Alcina, Alzira e Leonilda. Vamos entrar em oração para que Deus conforte os corações dos familiares e amigos. Que Deus as receba no Reino do Céu. Agradecemos todo o serviço que se dedicaram a nossa comunidade paroquial.”

A igreja também divulgou informações sobre os velórios e enterros das vítimas.