Incêndio atinge clube de festas em Jericoacoara

Um incêndio atingiu o escritório do clube de festas Origem, localizado em Jericoacora, na tarde desta segunda-feira, 29. Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), um curto-circuito teria provocado as chamas, que se alastraram devido ao forro de palha do local. Não houve vítimas.

Agentes foram acionados por volta das 14h15min de hoje. Quando chegaram no espaço, uma equipe da brigada contra incêndio da pousada Capitão Thomaz já atuava contra as chamas.

Bombeiros assumiram então os trabalhos e o incêndio foi controlado após 50 minutos de combate. Segundo CBMCE, o fogo destruiu todos os equipamentos que estavam no escritório do local, que funciona como um bar e restaurante.