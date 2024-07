Ceará terá três Centros Comunitários do Programa Convive

A secretária da Proteção Social (SPS), Onélia Santana, comemorou a inclusão de três cidades do Estado no programa e destacou que o Ceará e a Bahia foram os únicos estados a alcançar essa marca. "Este alinhamento das políticas é muito importante. Agradecemos ao Governo Federal pelo reconhecimento e apoio a esse trabalho", afirmou, em nota.

Os municípios cearenses foram escolhidos entre 163 candidatos e receberão um investimento total de R$ 460 milhões do Novo PAC Seleções, oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública.

O Ceará foi contemplado terá três Centros Comunitários pela Vida nas cidades de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia, locais selecionados entre as 30 cidades do País que receberão a construção. O projeto tem como objetivos a prevenção da violência, a promoção da cultura de paz, a inclusão social e a geração de oportunidades.

Os Centros Comunitários pela Vida foram anunciados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em cerimônia no Palácio do Planalto. Segundo o ministro, o Convive será um pilar essencial na prevenção da violência e inclusão social, oferecendo complexos esportivos e educacionais, além de serviços de assistência social e médica. .

Além de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia, outros municípios selecionados incluem: Feira de Santana (BA), Juazeiro (BA), Cabo de Santo Agostinho (PE), Manaus (AM), Salvador (BA), Mossoró (RN), Teresina (PI), Maceió (AL), Recife (PE), Vila Velha (ES), Macapá (AP), João Pessoa (PB), Natal (RN), Castanhal (PA), Nossa Senhora do Socorro (SE), Porto Alegre (RS), Rio Branco (AC), Palmas (TO), Foz do Iguaçu (PR), Juiz de Fora (MG), São José de Ribamar (MA), Rio de Janeiro (RJ), Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Campinas (SP), Cuiabá (MT) e Florianópolis (SC).