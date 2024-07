Três bairros de Fortaleza vão ficar sem água nesta quarta, 31; veja lista

Três bairros de Fortaleza devem ficar sem água a partir das 8 horas desta quarta-feira, 31, para um serviço de melhora operacional no sistema hídrico da Capital, de acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

A previsão é que o serviço seja concluído às 17 horas do mesmo dia. A distribuição de água deve ser retomada imediatamente. Em áreas mais elevadas ou afastadas das estações de tratamento de água, o equilíbrio pode ocorrer em até seis horas após a conclusão das atividades.

