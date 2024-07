Justiça cearense procura condenado por matar jovem durante festa em Fortaleza em 2017

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) segue à procura de um membro da facção criminosa Comando Vermelho (CV) condenado a 19 anos e três meses de prisão por assassinar um jovem de 14 anos durante uma festa no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, em 2017. O homem está foragido desde a data do crime.

Francisco Antônio de Sousa Alves, conhecido como “Irmãozinho”, foi sentenciado no último dia 12 de junho. De acordo com a juíza que proferiu a sentença, o homicídio é classificado como triplamente qualificado e o mandado de prisão segue pendente de cumprimento.

“As circunstâncias do delito traduzem a gravidade concreta da conduta imputada ao réu, praticada em concurso de pessoas e com extrema violência, consistente em homicídio triplamente qualificado, mediante diversos disparos de arma de fogo em plena via pública, dos quais nove disparos atingiram a vítima, que era um adolescente de 14 anos de idade”, segue a denúncia.