Operação prende suspeitos e apreende drogas e armas em Fortaleza

Duas pessoas foram presas em flagrante durante a Operação Integração Saturação Total na noite da sexta-feira, 26, por furto, tráfico e posse ilegal de arma. A ação também resultou na apreensão de 1,6 kg de drogas, armas de fogo e munições.

As ocorrências aconteceram em pontos diferentes da Cidade. Na orla de Fortaleza, uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico, da Polícia Militar do Estado, foi acionada para atender um caso de furto de celular. Utilizando o rastreamento do aparelho, os agentes de segurança chegaram até uma mulher, de 28 anos, responsável pelo ato criminoso.

A suspeita tentou escapar abandonando o aparelho no chão, mas foi contida pelos policiais. O celular foi devolvido a vítima e a mulher, que já tem passagem por tráfico de drogas, encaminhada para o 2º Distrito Policial.