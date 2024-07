Tremores são registrados neste sábado, 27, em Sobral e Meruoca

Crédito: Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

A magnitude preliminar do evento foi calculada em 1,7 mR (gradação da Escala Richter), segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis). O sismo foi sentido na região da Serra da Meruoca, próximo ao município de Sobral, mas não gerou danos ou prejuízos.

Em áudios que circularam pela região, relata-se o possível tremor, onde um morador da localidade menciona um "eco" em sua residência e, posteriormente, a confirmação dos tremores de terra.

Em contato com O POVO, a Defesa Civil de Sobral relatou que moradores do bairro Padre Ibiapina relataram barulhos seguidos de tremores. No entanto, segundo o sismógrafo da cidade, o epicentro foi na cidade de Meruoca.

Tremores na região da Serra da Meruoca

Apesar de não gerarem danos ou grandes problemas na região, segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis), órgão que registra os tremores no solo nordestino, desde 2023 foram 11 episódios de tremores só na Serra da Meruoca.