Homem, mulher e cachorro morrem em incêndio em hotel na Praia de Iracema

Fogo também consumiu móveis e eletrodomésticos do apartamento Crédito: Reprodução/Via Whatsapp O POVO

Diversos móveis e eletrodomésticos como camas, ar-condicionado, televisão, bem como o reboco, portas e janelas foram consumidos pelas chamas. Ainda não há confirmação sobre o que teria começado o incêndio. Os demais apartamentos do local foram evacuados por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) logo que chegaram ao local do incêndio, também por volta das 2 horas. Não há confirmação de feridos. De acordo com populares, as vítimas eram de João Pessoa, na Paraíba, e estavam hospedados no apartamento. Ambos estavam sem documentos.

Pertences dos hóspedes que estão fazendo check-out Crédito: Fernanda Alves/O POVO CBN O POVO teve acesso ao certificado de conformidade do hotel, expedido em 2023, com validade até 2025. O documento é emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, após vistoria nas edificações para análise de riscos de incêndio. Aproximadamente 2 mil litros de água foram usados para apagar as chamas. Extintores de incêndio também fizeram parte do combate ao fogo. Procurada pelo O POVO, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Perícia Forense estão no local para iniciar os trabalhos policiais. Ainda de acordo com a pasta, o caso ficará a cargo da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Em nota, a Defesa Civil de Fortaleza afirmou que o apartamento do incêndio foi interditado, bem como os imóveis vizinhos, e os imóveis acima e abaixo do sinistro. Ao todo, sete estadias foram evacuadas.



Os donos dos apartamentos que também foram interditados foram deverão providenciar laudos com engenheiros que analisarão se houve danos às estruturas, para apontar a necessidade de possíveis intervenções antes da liberação dos espaços.

Confira imagens da fachada do apartamento na manhã deste sábado Atualizada às 11h51 min