Novo prédio para escola de ensino médio no Bom Jardim deve atender mais que o dobro de alunos

A Escola de Ensino Médio Paulo Elpídio, localizada no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, deverá funcionar em um novo espaço a partir de março de 2025. A ordem de serviço para a construção do prédio foi assinada nesta terça-feira, 30, pela vice-governadora Jade Romero. Com orçamento de R$ 8,5 milhões, a obra tem prazo de duração estipulado em 12 meses.

A instituição de ensino funciona atualmente em um prédio alugado pelo Governo do Estado. De acordo com Jorge Costa, diretor da escola, o local atende 240 alunos por turno. “Esse prédio novo já é esperado há mais de 20 anos. A comunidade tem aquela ansiedade de realmente ocupar o prédio e vir fazer uma educação de qualidade aqui”, afirma o gestor.