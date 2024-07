Exposição de bicicletas antigas em Fortaleza agita entusiastas

Segundo ele, a exposição estadual existe desde 2019. Mas, sucede outros encontros regionais, em cidades como Limoeiro do Norte , a 198,88 quilômetros (km) de Fortaleza, e Morada Nova , a 167,62 km da Capital.

Além de apreciar e relembrar o passado, as pessoas presentes puderam vender e comprar modais. “Temos bicicletas de todos os tamanhos aqui hoje. Aro 10, 20, 26, 28… Trouxeram bicicletas de família, nunca restauradas”, conta João Júlio Sombra , de 62 anos, um dos três fundadores do evento.

Semanalmente, a Cidade da Criança , no Centro de Fortaleza , reúne ciclistas, crianças e famílias para atividades de lazer com pedal . Neste domingo, 28, porém, o clima foi de nostalgia e memória : colecionadores e entusiastas formaram a quinta edição da Exposição Estadual de Bicicletas Antigas .

Na visão do administrador, a “raiz” do colecionismo “está nos nossos ancestrais, nossos pais, que tinham o costume de guardar as coisas”. Ele narra que, assim que começou a ter recursos, passou a restaurar bicicletas.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Isso não impossibilitou o passeio pela praça com bikes próprias e mais atuais. O momento foi propício para Régis Lima e Milson Maciel , amigos que integram um grupo de ciclistas. Para o primeiro, estar na exposição “lembra nossa infância, o tempo para trás”. Informado sobre o evento por colegas, ele diz que compareceu para “relembrar e reviver o que era da nossa época”.

Por enquanto, a proposta da exposição não envolve o ato de pedalar. “Em Portugal , fazem passeio com bicicletas antigas, roupa de época. Dá um trabalho danado, mas, quem sabe, algum dia a gente faz aqui ”, analisa João.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: 5º Exposição estadual de bicicletas antigas, com participação de publico de todas as idades, para visitar e conhecer as bicicletas na Cidade da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

“Temos grupos grandes de pessoas que curtem carros antigos, assim como bicicletas antigas. Uma coisa puxa a outra. São os amigos e antigos . É isso que nos move”, conta o integrante do Museu do Automóvel do Ceará .

Do gosto por restaurar e manter , veio a conexão com outros colecionadores . João Júlio explica que começou a formar amizades na busca por peças de bicicletas que restaurava.

Régis Lima e Milson Maciel participaram da exposição com roupa de ciclismo Crédito: Samuel Setubal

Régis Lima e Milson Maciel participaram da exposição com roupa de ciclismo Crédito: Samuel Setubal

Já Maciel mantém uma rotina mais leve de pedalo porque está recém-operado de um cisto no joelho direito. A situação não o impede de traçar rotas menos longas e complexas e apreciar o ciclismo. “Viajar de bicicleta é adrenalina. Leva chuva, sol. Mas isso que é o maravilhoso. O conforto está no chegar ”, diz.

O entusiasmo pelas bicicletas e pelo ato de pedalar é repetido pelo público da exposição e entrelaçado à lembrança de tempos anteriores. É o caso de Fábia Cavalcante, 49. A motorista de aplicativo narra que a exposição e “principalmente” as monaretas a fizeram “relembrar, porque minha tia sempre ia me pegar na casa dos meus pais com uma monareta”.

4 benefícios da bicicleta como meio de transporte; VEJA

“Aprendi a pedalar com 8 anos. Não tinha bike, era a bicicleta do meu primo. E a gente aprendia em uma descida. Desde então, sempre ando de bike”, conta a moradora do Demócrito Rocha. “Além de você voltar ao passado, a bicicleta quase sempre está associada a coisas boas, na memória. É muito bom”.

Fábia Cavalcante aprendeu a pedalar com 8 anos e, desde então, mantém rotina com bicicleta Crédito: Mateus Brisa

Fábia finaliza que “usar coisas antigas não quer dizer que a gente está ultrapassado, quer dizer que a gente está preservando o que foi bom”. O ideal é compartilhado pelo colecionador João Batista Guimarães, 74. Para ele, o ato de colecionar “realmente bate muito de frente” com a modernidade.

Ele lembra que foi tachado de “doido” durante a construção de seu museu particular — João e a esposa custearam um novo andar na residência onde moram, em Morada Nova, para armazenar a coleção dele.

“Interior todo mundo se conhece, né? As pessoas diziam: ‘Tem doido para tudo. O cara se aposenta e vai levantar um prédio para colocar porcaria, coisa velha’. É dessa maneira que somos vistos. Entra em conflito com essa ideia de que tudo que é velho tem que ir para o lixo, para a reciclagem”, explica.

'Apaixonado' por Halley

O primeiro contato com bicicletas, que João Batista lembra, foi na infância. A família dele era de agricultores de Limoeiro do Norte. O pai chefiava 20 a 25 homens que guardavam suas bicicletas na sala da casa da família. João recorda que ele e os irmãos aproveitavam para “mexer” nas bicicletas.

“A gente ligava o dínamo, rodava o pedal… Estávamos começando a estudar, então a gente lia, soletrava as palavras escritas nas bicicletas. Fui me familiarizando a partir daí, comecei a aprender as marcas, os tipos”, diz.

João Batista Guimarães é colecionador de bicicletas e tem museu particular em Morada Nova Crédito: Samuel Setubal

Mais de uma vez, João enfatiza sua “paixão” pela marca Halley. Na adolescência, ele lembra, tinha uma bicicleta da marca e, quando a família se endividou para conseguir matriculá-lo em um internato, ele vendeu o transporte por 120 cruzeiros — a dívida era de 100 cruzeiros.

“Na véspera do fim das férias, fui para a feira, decidido a vender a bicicleta. Onde eu encostava a Halley, o pessoal perguntava se era para vender, porque era muito bem cuidada. Na feira, um homem só perguntou quanto era e tirou na hora o dinheiro da carteira”, conta o limoeirense.

“Voltei para casa quase chorando, com pena da minha Halley. Cheguei em casa, dei o dinheiro para minha mãe. Sobrou 20 cruzeiros e ela disse ‘esse valor você leve na viagem de volta para o colégio’”, acrescenta.

João Batista conclui que, após vender a bicicleta, passou tempo significativo em busca de readquirir uma Halley — e só conseguiu isso 17 anos depois. “Quando encontrei, já tinha várias de outras marcas e só continuei colecionando”.