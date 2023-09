Jovem recupera bicicleta roubada após "vendedor" marcar entrega em delegacia

Uma jovem comprou sua própria bicicleta pela internet após ela ter sido roubada dias antes. Ela então marcou com o "vendedor" de receber o objeto em frente a uma delegacia na cidade de Macapá, capital do Amapá. O caso aconteceu na última semana.

O próprio "vendedor" perguntou se o ponto de entrega da bicicleta poderia ser no Ciops do Pacoval, delegacia de um bairro de Macapá. A moça, surpresa com o pedido inusitado, aceitou e disse: "Ele facilitou meu trabalho".

No dia seguinte de sua bicicleta ter sido roubada, a jovem marcou para receber o item e avisou aos policiais da delegacia do caso. Ela se encontrou com o criminoso, que estava acompanhado de uma grávida e ambos foram presos em flagrante.

Bicicleta foi recuperada e homem preso

De acordo com a vítima, eles alegaram que a bicicleta foi dada por um amigo e em troca receberiam R$ 200. O objeto foi recuperado, e o homem segue preso. Já a mulher foi liberada, pois de acordo com o suspeito ela não tem envolvimento com o crime e está grávida de 9 meses.