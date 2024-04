4 dicas para andar de bicicleta com mais frequência

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os adultos pratiquem ao menos 150 minutos de atividade física moderada semanalmente para prevenir doenças. Nesse sentido, tal recomendação pode ser alcançada com apenas 22 minutos diários de pedalada, seja utilizando a bicicleta por lazer ou como meio de transporte no dia a dia.

De acordo com Carol Rivas, CIO da Tembici, empresa de tecnologia para micromobilidade na América Latina, apenas 28% dos ciclistas entrevistados por um levantamento da empresa pedalam duas a três vezes por semana; um dado que revela que poucas pessoas conseguem andar de bicicleta com frequência constante.

Para aqueles que almejam incorporar a prática de pedalar bicicleta no cotidiano sem ter que fazer grandes mudanças na rotina, Carol Rivas lista 4 dicas fundamentais. Confira:

1. Escolha o momento ideal na sua rotina

Analisar a rotina diária e semanal para combinar o exercício com as atividades pode ser a melhor opção para quem deseja encaixar a bike na rotina; não como uma ação a mais no dia a dia, mas, sim, como um facilitador na locomoção cotidiana.

Por exemplo, é válido ponderar sobre a praticidade de ir e/ou voltar do trabalho de bicicleta durante uma parte do trajeto para fugir do trânsito; pensar sobre como a bicicleta pode ser um exercício cardiovascular de baixo impacto feito no caminho para a academia; ou como meio de transporte para ir ao mercado fazer uma compra pontual.